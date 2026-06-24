Ситуация на фронте для Киева с каждым днём становится всё хуже благодаря действиям Российской армии, и эта динамика очевидна. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наши военные продвигаются по всему фронту.

«Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима, динамика очевидна. Наши военные продвигаются по всему фронту», — сказал Песков журналистам.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Киев, терпя поражение на фронте, «огрызается» и наносит удары по мирным объектам в России. По словам представителя Кремля, киевский режим действует так из-за своей «нацистской натуры» и делает это от бессилия Владимира Зеленского.