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Регион
24 июня, 07:57

Песков: Ситуация на фронте ухудшается изо дня в день для киевского режима

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ситуация на фронте для Киева с каждым днём становится всё хуже благодаря действиям Российской армии, и эта динамика очевидна. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наши военные продвигаются по всему фронту.

«Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима, динамика очевидна. Наши военные продвигаются по всему фронту», — сказал Песков журналистам.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что Киев, терпя поражение на фронте, «огрызается» и наносит удары по мирным объектам в России. По словам представителя Кремля, киевский режим действует так из-за своей «нацистской натуры» и делает это от бессилия Владимира Зеленского.

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Наталья Афонина
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