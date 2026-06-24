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24 июня, 08:10

Сотрясение и изувеченное лицо: Футбольные ворота придавили мальчика в школе

Футбольные ворота придавили школьника на Сахалине во время игры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andres Sonne

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andres Sonne

В Южно-Сахалинске футбольные ворота рухнули на 11-летнего мальчика во время игры во дворе дома на улице Ленина. Об этом сообщает Amur Mash. По данным очевидцев, дети играли на площадке, и один из них повис на конструкции, после чего резко спрыгнул. В этот момент ворота потеряли устойчивость и упали на ребёнка.

Школьника экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также повреждения носа, глазницы и скуловой кости. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и ответственность за состояние спортивной конструкции.

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Ранее сообщалось, что в Аргентине юного футболиста не стало после того, как во время матча ему в грудь попал мяч. 14-летний спортсмен выступал за команду Club Atlético Sarmiento. Во время любительского матча 16 июня он получил сильный удар мячом. Ребёнка успели довезти до больницы, где он и скончался.

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Татьяна Миссуми
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