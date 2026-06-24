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24 июня, 08:19

Обязанности советников Путина перераспределят после назначения Гаглоева

Алан Гаглоев. Обложка © Life.ru

Алан Гаглоев. Обложка © Life.ru

Распределение обязанностей среди советников президента России будет скорректировано после назначения на соответствующий пост экс-президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на данный момент конкретные функции пока не определены.

«Пока не определено… Будут внесены корректировки и необходимые добавления в распределение обязанностей руководства администрации. И мы выпустим соответствующий документ», — заявил Песков.

Окончательное распределение полномочий будет оформлено отдельным документом администрации президента.

Президент Южной Осетии Гаглоев принял предложение стать советником Путина
Президент Южной Осетии Гаглоев принял предложение стать советником Путина

Ранее в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым. На ней обсуждался широкий круг вопросов текущего сотрудничества. А 23 июня стало известно, что Алан Гаглоев назначен советником президента России.

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Андрей Бражников
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