«Дима, сюда»: Российский военный спас украинского солдата от своих же

Пленный украинский военный Дмитрий Мелешко остался в живых благодаря российскому бойцу. Она спас ВСУшника от ударных дронов, когда тот решил сдаться. На позиции начали работать артиллерия и дроны, и украинские военные решили сдаться в плен. Бойцы разбежались в разные стороны. Дмитрий заблудился и просто шёл, пока не услышал своё имя.

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«Военный (российский — ред.) выскочил и сказал: «Дима, иди сюда, сюда, только аккуратно, дроны, я буду тебе подсказывать, когда идти, когда не идти», — рассказал пленный.

Он добавил, что его сослуживцы сдались раньше, поэтому российские военные знали его имя.

Ранее сообщалось, что украинские военные изменили тактику применения беспилотников. Теперь они больше сосредоточены на контроле подступов к населённым пунктам, а не самих посёлков. Внутри населённого пункта активность дронов ниже.