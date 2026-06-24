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24 июня, 08:37

«Дима, сюда»: Российский военный спас украинского солдата от своих же

Российский военный вывел из-под удара дронов украинского солдата и помог сдаться

Обложка © Телеграм / btr80

Обложка © Телеграм / btr80

Пленный украинский военный Дмитрий Мелешко остался в живых благодаря российскому бойцу. Она спас ВСУшника от ударных дронов, когда тот решил сдаться. На позиции начали работать артиллерия и дроны, и украинские военные решили сдаться в плен. Бойцы разбежались в разные стороны. Дмитрий заблудился и просто шёл, пока не услышал своё имя.

Видео © Телеграм / btr80

«Военный (российский — ред.) выскочил и сказал: «Дима, иди сюда, сюда, только аккуратно, дроны, я буду тебе подсказывать, когда идти, когда не идти», — рассказал пленный.

Он добавил, что его сослуживцы сдались раньше, поэтому российские военные знали его имя.

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Ранее сообщалось, что украинские военные изменили тактику применения беспилотников. Теперь они больше сосредоточены на контроле подступов к населённым пунктам, а не самих посёлков. Внутри населённого пункта активность дронов ниже.

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Наталья Афонина
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