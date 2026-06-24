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Регион
24 июня, 08:34

Песков заявил об исчезновении свободы и равенства из международной жизни

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Идеалы свободы, равенства и братства больше не работают в международной политике. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С заявлением он выступил на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

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«Уже давно в международных делах и международной жизни ни свободы, ни равенства, ни братства не осталось», — сказал представитель Кремля.

Песков связал происходящее с серьёзными историческими переменами, которые затрагивают существующий мировой порядок.

По его словам, история периодически делает резкие повороты, и нынешний этап стал одним из таких периодов.

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Марина Фещенко
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