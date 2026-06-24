Идеалы свободы, равенства и братства больше не работают в международной политике. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С заявлением он выступил на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Уже давно в международных делах и международной жизни ни свободы, ни равенства, ни братства не осталось», — сказал представитель Кремля.

Песков связал происходящее с серьёзными историческими переменами, которые затрагивают существующий мировой порядок.

По его словам, история периодически делает резкие повороты, и нынешний этап стал одним из таких периодов.