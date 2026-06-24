Песков заявил об исчезновении свободы и равенства из международной жизни
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Идеалы свободы, равенства и братства больше не работают в международной политике. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
С заявлением он выступил на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
«Уже давно в международных делах и международной жизни ни свободы, ни равенства, ни братства не осталось», — сказал представитель Кремля.
Песков связал происходящее с серьёзными историческими переменами, которые затрагивают существующий мировой порядок.
По его словам, история периодически делает резкие повороты, и нынешний этап стал одним из таких периодов.
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