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Регион
24 июня, 08:48

Глава воронежской федерации армрестлинга не вернулся с боевого задания на СВО

Обложка © Телеграм / Павел Чибисов

Обложка © Телеграм / Павел Чибисов

В зоне проведения специальной военной операции погиб мастер спорта России, основатель и президент Федерации армрестлинга Воронежской области Александр Апевалов. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Павел Чибисов.

«В ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО погиб наш земляк Александр Апевалов», — написал Чибисов.

Он отметил, что Апевалов был мастером спорта, активно занимался развитием армрестлинга в регионе и пользовался уважением среди коллег и спортсменов. Глава ведомства выразил соболезнования родным и близким погибшего, назвав произошедшее невосполнимой утратой для спортивного сообщества.

Ранее бывший заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, директор департамента региональной безопасности Алексей Золотухин погиб в зоне СВО.

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Андрей Бражников
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