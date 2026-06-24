«Средство пропаганды»: Захарова прошлась по Politico за отказ публиковать статью Лаврова

Politico отказалось публиковать статью главы МИД РФ Сергея Лаврова из-за содержания материала, считает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. В эфире радио Sputnik она заявила, что текст статьи мог опровергнуть позицию издания и показать иной взгляд на урегулирование конфликта на Украине.

По словам дипломата, редакция получила материал примерно на сутки, ознакомилась с ним и после этого решила не выпускать его без подробных объяснений. Она связала отказ с тем, что статья могла произвести заметный эффект и вступить в противоречие с прежней линией западных медиа.

«Нет оснований не публиковать материал. Кроме одного — что они являются средством пропаганды агрессивного милитаристского объединения, который имеет своей целью не мир и сосуществование, а бойню и бесконечную агрессию», — подчеркнула Захарова.

Напомним, издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Полный текст материала под названием «Украина, Европа и глобальная безопасность» в итоге был опубликован на официальном сайте МИД РФ.