Составлен топ-20 вузов России с самыми высокими зарплатами IT-выпускников

Составлен то университетов с самыми высокими зарплатами выпускников 2020–2025 годов, работающих в IT-сфере. В исследование вошли 85 государственных и частных вузов из 39 городов, включая классические и профильные технические заведения. Его подготовили SuperJob и «Роскосмос».

Лидером стал Московский физико-технический институт (МФТИ) — средняя зарплата его выпускников в IT составляет 350 тыс. рублей в месяц, что на 6% выше показателя прошлого года. Второе место разделили Университет ИТМО и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ с уровнем около 300 тыс. рублей. В ИТМО рост составил 3%, в МИФИ — около 7%. На третьей позиции расположились МГУ, МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики — около 290 тыс. рублей в месяц. При этом у МГУ показатель не изменился, тогда как Бауманка и ВШЭ показали небольшой рост.

Среди региональных вузов впервые в рейтинг вошёл Кубанский государственный университет, заняв 18-е место со средней зарплатой выпускников в IT около 150 тыс. рублей. КубГТУ оказался на 19-й позиции с показателем 145 тыс. рублей. На 15-м месте — Самарский государственный технический университет. Выпускники-IT-шники зарабатывают в среднем 165 тысяч рублей в месяц, за год прибавка — 15 тысяч. В городе остаются 67% выпускников.

При составлении списка лучшей двадцатки учитывались достижения студентов, включая международные премии и победы в крупных олимпиадах.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в российских вузах учатся около пяти тысяч граждан стран АСЕАН. По его словам, Россия традиционно помогает странам Юго-Восточной Азии готовить специалистов. Большой вклад в это вносит Центр АСЕАН при МГИМО.