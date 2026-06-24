В Челябинске через суд выселили мужчину, связанного с «Махонинскими»*

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес решение в пользу территориального управления Росимущества, которое в иске потребовало выселения местного жителя и членов его семьи из квартиры. Об этом говорится в материалах суда, на которые ссылается ТАСС.

В правоохранительных органах пояснили, что речь идёт о гражданине, которого связывают с экстремистским сообществом «Махонинские»*. В документах суда указано: «Иск удовлетворён».

По данным силовых структур, межрегиональное территориальное управление Росимущества в Челябинской и Курганской областях инициирует процедуры выселения граждан, которых связывают с деятельностью этого сообщества. В ведомствах уточняют, что речь идёт о комплексных мерах в рамках действующих правовых процедур.

Ранее в Челябинской области был завершён розыск одного из лидеров давно действующей преступной группировки «Махонинские»*: 59-летний Андрей Махонин задержан в Каслинском районе региона. Братья Андрей и Александр Махонины создали организованное преступное сообщество ещё в 1990-х годах. Группировка занималась вымогательствами, разбоями, грабежами, похищениями людей и другими тяжкими преступлениями. Часть доходов легализовывалась через подконтрольный бизнес. В ноябре 2025 года Советский райсуд Челябинска по иску Генпрокуратуры признал объединение «Махонинские»* экстремистским, запретил его деятельность на территории России, а имущество участников и связанных лиц (недвижимость, предприятия, автомобили) на сумму от 2,5 до 5,2 млрд рублей обратили в доход государства.

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