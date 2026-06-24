Песков: Стратегический выбор братской Армении важен для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения сейчас стоит перед выбором дальнейшего пути развития. Для Москвы это важно, потому что наши страны братские. По его словам, руководство республики «на перепутье».

«Руководство Армении говорит о предстоящем выборе пути развития. Для нас это важно, потому что на протяжении многих столетий Россия и Армения были соседними странами, братскими странами», — сказал представитель Кремля.

Ранее в Кремле прокомментировали возможную поездку Никола Пашиняна в Россию. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что пока никакой определённости по этому вопросу нет. На вопрос журналистов о возможных сроках прибытия армянского премьера он ответил коротко: «Нет пока, нет».