В Кремле заявили, что из Европы поступают позитивные сигналы

Кремль считает позитивным сигналом звучащие в Европе разговоры о возобновлении переговоров с Россией. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сначала нужно быть уверенными в том, что со стороны Европы есть желание вести диалог. Пока появились разговоры — это позитивный сигнал», — сказал спикер главы государства.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что единственным механизмом, оберегающим мир от глобальной войны, остаётся ядерное сдерживание. По его словам, мировая система безопасности серьёзно ослабла по многим направлениям, и иных действенных инструментов не осталось.