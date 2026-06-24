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Регион
24 июня, 09:08

В Кремле заявили, что из Европы поступают позитивные сигналы

Песков счёл позитивным сигналом желание Европы возобновить диалог с Россией

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Кремль считает позитивным сигналом звучащие в Европе разговоры о возобновлении переговоров с Россией. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сначала нужно быть уверенными в том, что со стороны Европы есть желание вести диалог. Пока появились разговоры — это позитивный сигнал», — сказал спикер главы государства.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что единственным механизмом, оберегающим мир от глобальной войны, остаётся ядерное сдерживание. По его словам, мировая система безопасности серьёзно ослабла по многим направлениям, и иных действенных инструментов не осталось.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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