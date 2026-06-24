«Ничего больше не осталось»: Песков назвал единственную защиту мира от глобальной войны

Ядерное сдерживание остаётся единственным механизмом, который защищает мир от глобальной войны. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на «Примаковских чтениях».

По его словам, мировая система безопасности заметно ослабла по многим направлениям.

«Кроме ядерного сдерживания у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что мир оберегает от глобальной войны», — заявил представитель Кремля.

При этом наличие ядерного оружия не исключает возникновения локальных противостояний, подчеркнул Песков.

Он добавил, что число региональных конфликтов и их общий потенциал продолжают расти.

Ранее президент Владимир Путин назвал «Сармат» самым мощным в мире ракетным комплексом. Дальность действия ракеты, по его словам, может составлять более 35 тысяч километров. Полный полк «Сарматов» поставят на боевое дежурство до конца 2026 года.