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24 июня, 08:31

«Ничего больше не осталось»: Песков назвал единственную защиту мира от глобальной войны

Песков: Ядерное сдерживание защищает мир от глобальной войны

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ядерное сдерживание остаётся единственным механизмом, который защищает мир от глобальной войны. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на «Примаковских чтениях».

По его словам, мировая система безопасности заметно ослабла по многим направлениям.

«Кроме ядерного сдерживания у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что мир оберегает от глобальной войны», — заявил представитель Кремля.

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При этом наличие ядерного оружия не исключает возникновения локальных противостояний, подчеркнул Песков.

Он добавил, что число региональных конфликтов и их общий потенциал продолжают расти.

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Марина Фещенко
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