«Ничего больше не осталось»: Песков назвал единственную защиту мира от глобальной войны
Песков: Ядерное сдерживание защищает мир от глобальной войны
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Ядерное сдерживание остаётся единственным механизмом, который защищает мир от глобальной войны. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на «Примаковских чтениях».
По его словам, мировая система безопасности заметно ослабла по многим направлениям.
«Кроме ядерного сдерживания у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что мир оберегает от глобальной войны», — заявил представитель Кремля.
При этом наличие ядерного оружия не исключает возникновения локальных противостояний, подчеркнул Песков.
Он добавил, что число региональных конфликтов и их общий потенциал продолжают расти.
Ранее президент Владимир Путин назвал «Сармат» самым мощным в мире ракетным комплексом. Дальность действия ракеты, по его словам, может составлять более 35 тысяч километров. Полный полк «Сарматов» поставят на боевое дежурство до конца 2026 года.
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