В Приморье устанавливают обстоятельства отравления подростка бензином
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
Прокуратура Приморского края контролирует устанавливание обстоятельств отравления подростка бензином, сообщили в пресс-службе надзорного органа. В социальных сетях писали, что 16-летний парень из Находки наглотался топлива при ремонте мопеда.
«Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении. Несовершеннолетнего перевели в отделение стационара, за его здоровьем следят врачи.
Ранее в Башкирии несколько десятков человек отравились во время поминок. По словам одной из пострадавших, после обеда в кафе к вечеру её состояние внезапно ухудшилось. Двое — в стационаре.
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