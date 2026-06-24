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24 июня, 09:17

В Приморье устанавливают обстоятельства отравления подростка бензином

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Прокуратура Приморского края контролирует устанавливание обстоятельств отравления подростка бензином, сообщили в пресс-службе надзорного органа. В социальных сетях писали, что 16-летний парень из Находки наглотался топлива при ремонте мопеда.

«Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении. Несовершеннолетнего перевели в отделение стационара, за его здоровьем следят врачи.

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Ранее в Башкирии несколько десятков человек отравились во время поминок. По словам одной из пострадавших, после обеда в кафе к вечеру её состояние внезапно ухудшилось. Двое — в стационаре.

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Матвей Константинов
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