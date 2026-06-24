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24 июня, 09:11

584 дрона и 14 авиабомб за сутки: в Минобороны отчитались о работе ПВО

ПВО России сбила 14 авиабомб и 584 беспилотника за сутки

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 14 управляемых авиационных бомб и 584 беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Других подробностей о районах перехвата и последствиях атак в ведомстве не привели.

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В министерстве также представили общую статистику с начала специальной военной операции.

По данным Минобороны, за это время уничтожены 671 самолёт, 284 вертолёта, более 168 тысяч беспилотников и 663 зенитных ракетных комплекса.

Кроме того, в ведомстве заявили об уничтожении почти 30 тысяч танков и других бронированных машин, 1747 боевых машин РСЗО, свыше 35 тысяч артиллерийских орудий и миномётов, а также более 64 тысяч единиц специальной военной техники.

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Марина Фещенко
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