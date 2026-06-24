Любовь, деньги и 2 ребёнка: Россиянки описали идеальную семью

Более половины россиянок (58%) считают идеальной семью, в которой муж и жена воспитывают двоих детей. Об этом свидетельствуют результаты исследования Национального центра «Россия», проведённого совместно с Леди Mail.

«Для абсолютного большинства опрошенных семья немыслима без детей. 58% считают идеальной семью, в которой муж и жена воспитывают двоих детей, а ещё 23% уверены, что детей в семье должно быть трое или больше. Только 11% признают идеальной семью с одним ребёнком, а доля женщин, высказавшихся за семью без детей, крайне низка — меньше 4%», — следует из результатов.

Главными составляющими семейного счастья участницы назвали любовь и взаимопонимание (16,5%), доверие (15,5%), материальное благополучие (15,2%), заботу (14,6%) и ответственное отношение к детям (12,8%). Более 65% опрошенных считают, что хороший брак — это когда каждый делает то, что лучше умеет. Почти 20% женщин уверены, что обязанности должны делиться поровну, 8,2% предпочли бы делегировать быт помощникам или сервисам, и лишь 5,4% полагают, что за домашние дела должна отвечать исключительно женщина.

В опросе, проведённом в преддверии III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца», приняли участие 1712 россиянок. Основной возраст участниц — 35–54 года (63%), большинство замужем (58%).

Ранее во ВЦИОМ сообщили, что самыми близкими по духу ценностями для россиян являются крепкая семья, взаимопомощь, высокие нравственные идеалы и патриотизм. Об этом заявила замруководителя департамента политических исследований Мария Атаева, отметив, что эти ценности воспринимаются эмоционально позитивно. При этом 59% опрошенных не смогли объяснить само понятие «ценность», 23% связали его с целями и идеалами, а 19% — с нормами поведения.