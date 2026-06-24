57-летняя кемеровчанка стала фируранткой дела о финансировании экстремизма

В Кемеровской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по факту финансирования экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Следственный комитет по Кемеровской области — Кузбассу возбудил уголовное дело на основании материалов оперативно-разыскной деятельности. Речь идёт о признаках преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ о финансировании экстремистской деятельности.

Фигурантке дела 57 лет. По версии следствия, с ноября 2021 года по июль 2023 года она переводила денежные средства на нужды одного из общественных движений, деятельность которого запрещена в России как экстремистская. Следователи считают, что женщина была осведомлена о запрете этой организации и её статусе, однако продолжала перечисления, фактически обеспечивая её финансирование.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинская певица Татьяны Либерман, известная под псевдонимом Тина Кароль, также стала фигуранткой уголовного дела. Ей вменяются дискредитация Вооружённых сил Российской Федерации и финансирование украинских формирований, а основанием для разбирательства названа её систематическая поддержка подразделений ВСУ, включая посещение стабилизационного пункта и командно-наблюдательного пункта украинских формирований, а также заявления о поддержке их действий.