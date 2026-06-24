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Регион
24 июня, 09:46

57-летняя кемеровчанка стала фируранткой дела о финансировании экстремизма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

В Кемеровской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по факту финансирования экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Следственный комитет по Кемеровской области — Кузбассу возбудил уголовное дело на основании материалов оперативно-разыскной деятельности. Речь идёт о признаках преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ о финансировании экстремистской деятельности.

Фигурантке дела 57 лет. По версии следствия, с ноября 2021 года по июль 2023 года она переводила денежные средства на нужды одного из общественных движений, деятельность которого запрещена в России как экстремистская. Следователи считают, что женщина была осведомлена о запрете этой организации и её статусе, однако продолжала перечисления, фактически обеспечивая её финансирование.

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Ранее Life.ru рассказывал, что украинская певица Татьяны Либерман, известная под псевдонимом Тина Кароль, также стала фигуранткой уголовного дела. Ей вменяются дискредитация Вооружённых сил Российской Федерации и финансирование украинских формирований, а основанием для разбирательства названа её систематическая поддержка подразделений ВСУ, включая посещение стабилизационного пункта и командно-наблюдательного пункта украинских формирований, а также заявления о поддержке их действий.

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Юрий Лысенко
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