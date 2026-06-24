Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 09:56

Звезда «Глухаря» Болтнева показала подросших сыновей-тройняшек

Мария Болтнева показала тройняшек, которых решила увезти из Москвы

Мария Болтнева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/boltushka_mary

Мария Болтнева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/boltushka_mary

Звезда сериала «Глухарь» Мария Болтнева поделилась в личном блоге снимками со своими сыновьями-тройняшками. Актриса рассказала, как интересно проводит время с детьми на летних каникулах.

Звезда «Глухаря» Болтнева показала сыновей-тройняшек и рассказала о летнем досуге. Фото ©  Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / boltushka_mary

Звезда «Глухаря» Болтнева показала сыновей-тройняшек и рассказала о летнем досуге. Фото ©  Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / boltushka_mary

«Как провести время с тремя подростками в дни летних каникул? Например, поехать собирать своими руками клубнику в Суздаль, а потом устроить пикник у воды», — поделилась артистка в соцсетях.

Мария стала многодетной матерью в 28 лет. Беременность тройней далась ей непросто, а уход за новорождёнными стал серьёзным испытанием, несмотря на помощь близких. С отцом детей Георгием Лежавой актриса познакомилась на премьере фильма в 2010 году, но позже их брак распался. Однако супруги сохранили тёплые отношения и продолжают совместно воспитывать сыновей.

Меган Маркл показала редкое фото принца Гарри с детьми
Меган Маркл показала редкое фото принца Гарри с детьми

Ранее певец Сергей Лазарев рассказал, почему всё чаще публикует посты о своих детях в соцсетях. По его словам, он долго скрывал их от публики, но со временем это стало сложно, и теперь он гордится успехами Ани и Никиты. Артист отметил, что дети спокойно относятся к медийности и не испытывают дискомфорта.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar