Звезда «Глухаря» Болтнева показала подросших сыновей-тройняшек

Звезда сериала «Глухарь» Мария Болтнева поделилась в личном блоге снимками со своими сыновьями-тройняшками. Актриса рассказала, как интересно проводит время с детьми на летних каникулах.

Звезда «Глухаря» Болтнева показала сыновей-тройняшек и рассказала о летнем досуге. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / boltushka_mary

«Как провести время с тремя подростками в дни летних каникул? Например, поехать собирать своими руками клубнику в Суздаль, а потом устроить пикник у воды», — поделилась артистка в соцсетях.

Мария стала многодетной матерью в 28 лет. Беременность тройней далась ей непросто, а уход за новорождёнными стал серьёзным испытанием, несмотря на помощь близких. С отцом детей Георгием Лежавой актриса познакомилась на премьере фильма в 2010 году, но позже их брак распался. Однако супруги сохранили тёплые отношения и продолжают совместно воспитывать сыновей.

Ранее певец Сергей Лазарев рассказал, почему всё чаще публикует посты о своих детях в соцсетях. По его словам, он долго скрывал их от публики, но со временем это стало сложно, и теперь он гордится успехами Ани и Никиты. Артист отметил, что дети спокойно относятся к медийности и не испытывают дискомфорта.