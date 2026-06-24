ПВО отразила атаку ещё трёх дронов на Москву
Москва. Обложка © Life.ru
Силами противовоздушной обороны отражена атака трёх беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, информирует мэр столицы Сергей Собянин.
«Отражена атака трёх беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал в Максе Собянин.
Часом ранее ПВО сбила два БПЛА, летевших на Москву. А всего за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 323 украинских беспилотника над регионами России, три из них — на подлёте к столице.
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