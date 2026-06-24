ПВО сбила уже 14 беспилотников на подлёте к Москве
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Силы противовоздушной обороны отразили атаку ещё трёх беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву. С начала суток уничтожено 14 дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков. Предварительно, пострадавших и серьёзных разрушений нет. Подробности о последствиях инцидента уточняются.
Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в сторону столицы. Позже была отражена атака ещё трёх БПЛА.
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