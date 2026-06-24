ПВО сбила уже 14 беспилотников на подлёте к Москве

Силы противовоздушной обороны отразили атаку ещё трёх беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву. С начала суток уничтожено 14 дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков. Предварительно, пострадавших и серьёзных разрушений нет. Подробности о последствиях инцидента уточняются.