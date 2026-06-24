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Регион
24 июня, 14:34

ПВО сбила уже 14 беспилотников на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Силы противовоздушной обороны отразили атаку ещё трёх беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву. С начала суток уничтожено 14 дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков. Предварительно, пострадавших и серьёзных разрушений нет. Подробности о последствиях инцидента уточняются.

В Севастополе системы ПВО сбили 14 украинских дронов за ночь
В Севастополе системы ПВО сбили 14 украинских дронов за ночь

Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в сторону столицы. Позже была отражена атака ещё трёх БПЛА.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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