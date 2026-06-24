Аль Пачино не прикрыл: Белорусу грозит 10 лет тюрьмы за секрет в «Лице со шрамом»

На пункте пропуска «Брест» задержали 31-летнего мужчину, который ехал в Белоруссию на рейсовом автобусе с запрещённым грузом под фото Аль Пачино из фильма «Лицо со шрамом». При прохождении контроля его чемодан привлёк внимание служебной собаки.

«Следуя по зеленому коридору, белорус заявил об отсутствии товаров, подлежащих обязательному декларированию, запрещённых либо ограниченных к перемещению через границу. В зале таможенного оформления эту информацию служебная собака не подтвердила, точно указав поведением на наличие у мужчины запрещённых веществ», — говорится в сообщении.

Таможенники нашли во флаконе из-под лекарства свёрток с белым порошком. Экспертиза показала, что в нём 0,69 грамма кокаина. Свёрток был завернут в портрет Аль Пачино в роли наркоторговца из фильма «Лицо со шрамом». Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее австралийские полицейские изъяли 2,7 тонны кокаина — это крупнейшая партия наркотиков в истории страны. Её стоимость оценивают более чем в 816 миллионов австралийских долларов (около 572 миллионов долларов США). Тайник обнаружили на частной территории на западе Сиднея. Кокаин был расфасован в пластиковые ёмкости и спрятан в подземных нишах под фальшполом трёх грузовых контейнеров.