Мужчины массово гуляют голыми по петербургским лесам ради «слияния с природой»

В лесах Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали чаще замечать голых мужчин, которые устраивают прогулки вне пляжных зон. Об этом сообщает Mash на Мойке со ссылкой на многочисленные посты в закрытых пабликах.

По их словам, обычного отдыха на пляже им уже недостаточно, поэтому они переходят к прогулкам по лесу без одежды. Такие выходы они объясняют желанием «полнее чувствовать природу». Некоторые утверждают, что практикуют подобные прогулки не только летом, но и в холодное время года. Фото и видео таких выходов смельчаки публикуют в тематических чатах.

В среде нудистов подобные активности называют способом «слияния с природой», подчёркивая, что речь идёт о философии образа жизни, а не об эпатаже. При этом в регионе уже давно действует нудистский пляж «Дюны», который считается одним из самых популярных в стране, а его ряды пополняются ежегодно.

Ранее жительница Подольска застала голого соседа в постели со своими детьми. Правоохранители не стали задерживать мужчину, несмотря на его противоречивые объяснения. Сейчас женщина обжалует решение, она просит возбудить дело по факту вопиющего случая.