В Москве перекрыли Большой каменный мост и Кремлёвскую набережную

В центре Москвы временно перекрыто движение на Большом каменном мосту и Кремлёвской набережной. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Сегодня в центре и на юго-востоке Москвы — временные локальные перекрытия. Чтобы добраться в районы ограничений, лучше воспользоваться метро — это сэкономит время. Сейчас временно закрыто движение: на Большом каменном мосту, на Кремлёвской набережной», — говорится в сообщении.

Также перекрыты Пречистенская и Москворецкая набережные. Ведомство предупредило, что днём ожидаются затруднения в пределах Садового кольца, на юго-востоке города, на МКАД в районе Волгоградского проспекта и на ТТК у Автозаводской. На время в пути также могут повлиять мелкие аварии и ремонтные работы.

Ранее у Дома Правительства на Смоленской набережной в Москве столкнулись Ferrari Purosangue и BMW 7-й серии. Общая стоимость машин — около 75 миллионов рублей. Предварительно, водитель Ferrari резко развернулся через направляющий островок и врезался в проезжавший BMW.