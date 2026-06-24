Пора доставать купальники: в Москву возвращается жара до +30

Жители Москвы, Подмосковья и других регионов Центральной России смогут вернуться на пляжи уже в начале следующей недели. Потепление начнётся в воскресенье, 28 июня, сообщил Life.ru руководитель центра прогнозов «Метео» Александр Шувалов.

В воскресенье воздух прогреется до +21…+26 градусов. Ночью температура составит от +10 до +15.

В понедельник, 29 июня, столбики термометров поднимутся до +27…+29 градусов. Затем жара усилится ещё на пару градусов, и в отдельные дни температура может приблизиться к +30.

«Это вполне комфортная температура, чтобы зайти в воду», — отметил синоптик.

По его словам, реки и озёра также успеют заметно прогреться. Из-за жаркой и солнечной погоды температура воды будет повышаться достаточно быстро.

Благоприятные условия для отдыха у водоёмов сохранятся как минимум до середины недели. При этом перед поездкой стоит проверить, разрешено ли купание на выбранном городском пляже.

Ранее россиянам рассказали, что в Москве после тёплой среды похолодает до +6 ночью. По словам синоптика, столбики термометров пойдут вниз, а к выходным ночи станут почти осенними. Пик похолодания придётся на пятницу, 26 июня.