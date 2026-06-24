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24 июня, 10:49

Милонов — о нагом флешмобе в лесах Ленобласти: «Таких я мужчинами не называю»

Депутат Милонов: Голые мужчины в лесу нуждаются в психиатрической помощи

Обложка © Wikipedia / Duma.gov.ru

Обложка © Wikipedia / Duma.gov.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Лентой.ру» жёстко раскритиковал мужчин, которые массово раздеваются догола и гуляют по лесам Петербурга и Ленобласти. Информацией о таких выходах они делятся в региональных чатах.

«Мужчинами я бы таких людей не называл, поскольку это, безусловно, некие извращенцы. Человек, который так делает, непонятно, чем может дальше заняться», — отметил депутат.

Парламентарий заявил, что нагота в общественном месте — это хулиганство, а регулярное повторение подобных действий указывает на отклонения. По словам Милонова, подобные выходки могут перерасти в нечто более серьёзное. Депутат выразил мнение, что этим гражданам требуется срочная психиатрическая помощь, поскольку они демонстрируют явные признаки болезни.

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А ранее Life.ru писал, что во Владивостоке голый неадекват пробил головы прохожим и бросался под машины. Местный житель мог находиться под воздействием тяжёлых наркотических веществ. Остановить дебошира удалось неравнодушным молодым людям, которые скрутили его и передали прибывшим на место сотрудникам полиции.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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