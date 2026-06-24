Милонов — о нагом флешмобе в лесах Ленобласти: «Таких я мужчинами не называю»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Лентой.ру» жёстко раскритиковал мужчин, которые массово раздеваются догола и гуляют по лесам Петербурга и Ленобласти. Информацией о таких выходах они делятся в региональных чатах.

«Мужчинами я бы таких людей не называл, поскольку это, безусловно, некие извращенцы. Человек, который так делает, непонятно, чем может дальше заняться», — отметил депутат.

Парламентарий заявил, что нагота в общественном месте — это хулиганство, а регулярное повторение подобных действий указывает на отклонения. По словам Милонова, подобные выходки могут перерасти в нечто более серьёзное. Депутат выразил мнение, что этим гражданам требуется срочная психиатрическая помощь, поскольку они демонстрируют явные признаки болезни.

А ранее Life.ru писал, что во Владивостоке голый неадекват пробил головы прохожим и бросался под машины. Местный житель мог находиться под воздействием тяжёлых наркотических веществ. Остановить дебошира удалось неравнодушным молодым людям, которые скрутили его и передали прибывшим на место сотрудникам полиции.