Лавров не поверил слухам о разрешении Трампа бить вглубь России

Глава МИД России Сергей Лавров усомнился в достоверности сообщений о том, что американский лидер Дональд Трамп якобы разрешил Киеву ужесточить военные действия против России, чтобы силой заставить Кремль сесть за стол переговоров на своих условиях.

«Вчера «Киевская правда... заявила, что после встречи в Эвиане с Зеленским... Трамп дал добро... на ужесточение военных действий против российской территории, включая удары вглубь. Анонимный источник. Я не думаю, что это отражает действительность», — сказал Лавров. По его оценке, данное сообщение является «попыткой выдавать желаемое за действительное».

Кроме того, министр иностранных дел подтвердил обсуждение нового визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию. Со слов Лаврова, Москва готова принять посланников Трампа и внимательно выслушать.

Ранее Лавров заявил, что Россия предлагала Украине повысить уровень руководства переговорных делегаций и создать три отдельные рабочие группы по гуманитарным, политическим и военным вопросам. По его словам, переговорный процесс прервался около года назад.