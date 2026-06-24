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24 июня, 11:07

Россиянам рассказали, как будет работать единый портал дошкольного образования

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Единый цифровой ресурс для дошкольного образования начнёт работать в России с сентября 2026 года. Новая платформа должна собрать в одном месте материалы для воспитателей, заведующих детскими садами, методистов и родителей, сообщает «Вечерняя Москва».

По данным издания, на площадке разместят контент для занятий с детьми: мультфильмы, художественную литературу, рекомендованные книги и сказки, игрушки и игровые средства обучения. Сейчас педагогам и родителям часто приходится искать такие материалы самостоятельно.

Отдельный раздел будет предназначен для заведующих детскими садами. Там планируют публиковать управленческие решения и лучшие практики для дошкольных учреждений, чтобы у руководителей была единая база проверенных рекомендаций.

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Напомним, с 1 сентября вступят в силу рекомендации для детских садов. Они затронут музыкальные произведения, оформление групповых пространств, программы занятий и общую организацию образовательного процесса.

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Борис Эльфанд
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