Россиянам рассказали, как будет работать единый портал дошкольного образования

Единый цифровой ресурс для дошкольного образования начнёт работать в России с сентября 2026 года. Новая платформа должна собрать в одном месте материалы для воспитателей, заведующих детскими садами, методистов и родителей, сообщает «Вечерняя Москва».

По данным издания, на площадке разместят контент для занятий с детьми: мультфильмы, художественную литературу, рекомендованные книги и сказки, игрушки и игровые средства обучения. Сейчас педагогам и родителям часто приходится искать такие материалы самостоятельно.

Отдельный раздел будет предназначен для заведующих детскими садами. Там планируют публиковать управленческие решения и лучшие практики для дошкольных учреждений, чтобы у руководителей была единая база проверенных рекомендаций.

Напомним, с 1 сентября вступят в силу рекомендации для детских садов. Они затронут музыкальные произведения, оформление групповых пространств, программы занятий и общую организацию образовательного процесса.