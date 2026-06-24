Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 11:51

Врач дома: Как «сахарная» норма ОМС изменит жизнь миллионов диабетиков

Депутат Дрожжина: Онлайн-мониторинг диабетиков по ОМС изменит подход к лечению

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Me dia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Me dia

В Госдуме высоко оценили включение дистанционного мониторинга пациентов с сахарным диабетом в программу обязательного медицинского страхования. Об этом заявила депутат Юлия Дрожжина, отметив важность этого шага для развития цифрового здравоохранения.

«Развитие дистанционного мониторинга пациентов — это ещё один шаг к более современному и удобному здравоохранению. Сегодня цифровые технологии позволяют врачу наблюдать за состоянием пациента не только во время приёма, но и практически в режиме реального времени, находясь на расстоянии. Это особенно важно для людей с сахарным диабетом», — сказала она Life.ru.

По словам Дрожжиной, в России около 6 миллионов человек живут с диагнозом «сахарный диабет». Нововведение сократит количество визитов в поликлиники, избавит пациентов от лишних поездок и позволит врачам быстрее замечать ухудшения, корректировать лечение и предотвращать осложнения и экстренные госпитализации.

ОМС в 2026 году: что входит в полис, какие услуги доступны бесплатно, изменения и нововведения
ОМС в 2026 году: что входит в полис, какие услуги доступны бесплатно, изменения и нововведения

Напомним, в систему ОМС впервые включили дистанционное наблюдение за пациентами с сахарным диабетом. Теперь врачи смогут удалённо получать данные о состоянии пациентов и оценивать динамику без постоянных визитов в поликлинику, что поможет предотвращать осложнения. Аналогичный подход ввели и для людей с артериальной гипертензией.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на LIFE
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar