Врач дома: Как «сахарная» норма ОМС изменит жизнь миллионов диабетиков

В Госдуме высоко оценили включение дистанционного мониторинга пациентов с сахарным диабетом в программу обязательного медицинского страхования. Об этом заявила депутат Юлия Дрожжина, отметив важность этого шага для развития цифрового здравоохранения.

«Развитие дистанционного мониторинга пациентов — это ещё один шаг к более современному и удобному здравоохранению. Сегодня цифровые технологии позволяют врачу наблюдать за состоянием пациента не только во время приёма, но и практически в режиме реального времени, находясь на расстоянии. Это особенно важно для людей с сахарным диабетом», — сказала она Life.ru.

По словам Дрожжиной, в России около 6 миллионов человек живут с диагнозом «сахарный диабет». Нововведение сократит количество визитов в поликлиники, избавит пациентов от лишних поездок и позволит врачам быстрее замечать ухудшения, корректировать лечение и предотвращать осложнения и экстренные госпитализации.

Напомним, в систему ОМС впервые включили дистанционное наблюдение за пациентами с сахарным диабетом. Теперь врачи смогут удалённо получать данные о состоянии пациентов и оценивать динамику без постоянных визитов в поликлинику, что поможет предотвращать осложнения. Аналогичный подход ввели и для людей с артериальной гипертензией.