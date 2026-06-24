Лавров высказался о перспективах реставрации отношений России и Штатов

В диалоге России и США по двусторонним вопросам, включая работу диппредставительств, прогресса пока нет, при этом сам контакт между странами сохраняет взаимоуважительный характер. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

По его словам, стороны продолжают рабочее взаимодействие и обмениваются позициями, однако конкретных результатов по ряду направлений добиться пока не удалось.

Отдельно Лавров отметил, что США до сих пор не дали ответа на собственные предложения по украинскому урегулированию, которые ранее обсуждались в рамках контактов, связанных с саммитом на Аляске. Он напомнил, что Москва получила конкретные инициативы, которые обсуждались на высшем уровне, и изначально создавалось впечатление о достигнутых договорённостях.

Однако, по словам министра, после консультаций американской стороны с европейскими партнёрами и киевским режимом окончательного ответа так и не последовало.

Также Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не намерена доверять на слово кому бы то ни было в ходе дальнейших переговоров по урегулированию конфликта на Украине, при этом отметив, что Москва сохраняет готовность к диалогу. По его словам, при наличии «вразумительных идей и предложений» с другой стороны, Россия будет исходить из проверяемых договорённостей, поскольку находится «на особом чеку» из-за попыток ввести её в заблуждение и не допустит «жульничества» в процессе переговоров.