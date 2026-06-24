Лавров: США наращивают экономическое давление на РФ на фоне паузы в переговорах

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты, параллельно с паузой в украинском урегулировании, наращивают экономическое давление на Москву. Об этом он сообщил на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Глава российской дипломатии Лавров отметил, что американцы поддерживают диалог и дают оптимистичные прогнозы по поводу будущего двусторонних отношений после урегулирования украинского конфликта. Однако он подчеркнул, что параллельно с этой паузой идёт наращивание экономического давления на Россию.

«Но параллельно вот этой паузе в украинском урегулировании идёт наращивание экономического давления на нас. Вот я привёл в пример Роснефть, Лукойл. Почти весь их международный бизнес американцы хотят забрать, работая с разными странами и на севере Африки, и в Сербии, и в Венгрии, и в других местах», — обратил внимание Лавров.

Министр отметил, что Вашингтон активно вмешивается в коммерческую деятельность российских компаний за рубежом, пытаясь выдавить их с международных рынков. По его словам, это происходит несмотря на заверения о готовности к восстановлению отношений после завершения конфликта. В Кремле уже заявляли о недружественных действиях США в экономической сфере.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия хочет понять, изменилась ли позиция США по Украине после саммита G7 во французском Эвиане. Он отметил, что, судя по заявлениям Макрона, «Анкоридж похоронен», а Трамп «вернулся в семью». По его словам, пока неизвестно, как США видят дальнейшую линию по конфликту. С Вашингтоном можно договориться лишь по отдельным вопросам, а прогресс по общей повестке маловероятен.