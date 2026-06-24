«Зелёный» обман лишил Adidas, Calvin Klein и Uniqlo рекламы

Британский регулятор усилил контроль за продавцами одежды, которые делают громкие заявления об экологичности. Рекламу Calvin Klein, Adidas и Uniqlo запретили, потому что компании не смогли доказать, что их вещи действительно сделаны из переработанных материалов. Об этом пишет газета The Guardian.

Все три бренда размещали платную рекламу в Google. Adidas рекламировал кроссовки из переработанного сырья, Calvin Klein — женские топы, а Uniqlo — флисовые куртки. Однако Управление по стандартам рекламы потребовало подтверждений.

Adidas объяснил, что не вся линейка кроссовок состоит из переработанных материалов, но такие материалы могут использоваться в некоторых моделях. Calvin Klein заявил, что экологичные материалы используются только в некоторых изделиях. Uniqlo сослался на международную сертификацию, заявив, что продукция в «значительной степени» состоит из переработанных материалов. Но регулятор с этим не согласился.

Он постановил, что слово «переработанный» в рекламе звучит как абсолютное утверждение, что вводит покупателей в заблуждение. Если бренды заявляют об экологичности, они обязаны предоставить убедительные доказательства. В регуляторе подчеркнули, что важно, чтобы люди могли доверять такой рекламе, и пообещали продолжать мониторинг и принимать меры в случае нарушений.

Ранее стало известно, что в России вырос спрос на одежду из натуральных тканей — всё чаще покупают вещи из конопли и крапивы. Из-за того, что своего сырья не хватает, часть материалов завозят из Китая. За последний год продажи такой одежды выросли больше чем в два раза. Особенно популярны рубашки, халаты и вещи с национальными узорами из конопли и крапивы.