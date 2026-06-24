Пострадавшая от акулы в Сиднее пришла в сознание спустя 10 дней и растрогала близких тремя словами

Женщина, пострадавшая в результате нападения акулы на пляже Коуджи в Сиднее, произнесла первые слова после выхода из комы спустя 10 дней после получения тяжёлых травм. Об этом сообщает The Guardian.

«Я люблю вас», — сказала матери и партнёру Лия Стюарт, когда пришла в сознание во вторник.

После нападения 34-летняя учительница перенесла несколько операций, включая ампутацию руки, и, как ожидается, ей предстоят новые хирургические вмешательства. По словам её брата Джоша Стюарта, врачи в течение недели поддерживали её жизнь, проводили повторные операции и постепенно снижали уровень седации, что позволило на короткое время вывести её из искусственной комы. Он отметил, что её первыми мыслями была забота о дочери — женщина хотела убедиться, что с ребёнком всё в порядке.

Семья назвала её быстрое пробуждение неожиданным и отметила, что это воспринимается как «чудо» и результат поддержки, которую они получали в течение последней недели. Стюарт остаётся в отделении интенсивной терапии.

Напомним, что 13 июня на пляже Куджи в Сиднее произошло нападение акулы на женщину. 35-летняя пострадавшая отплыла на несколько десятков метров от берега, оставаясь в пределах огороженной безопасной зоны, когда её внезапно атаковал морской хищник, в результате чего она получила тяжёлые травмы конечностей. Спасатель оперативно вытащил женщину на берег, после чего её экстренно госпитализировали. Врачи оценивали состояние пострадавшей как критическое.