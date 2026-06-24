Тектоник снова на школьных переменах: Зумеры вернули легендарный танец миллениалов из нулевых

Молодёжь в России массово возвращает тектоник — легендарный танец эпохи миллениалов. Зумеры снимают ролики под характерную музыку, устраивают батлы во дворах, танцуют на школьных переменах и городских тусовках. Видео с движениями, которые ещё недавно казались архаикой, собирают миллионы просмотров от ностальгирующих россиян всех возрастов. Об этом пишет SHOT.

Зумеры возрождают тектоник в России. Видео © Telegram / SHOT

Напомним, тектоник появился в начале 2000-х и объединил элементы электро, техно, хип-хопа и клубных танцев. Пик популярности пришёлся на 2005–2007 годы: школьники отращивали длинные чёлки, носили узкие джинсы и часами оттачивали связки перед зеркалом. Однако к уже к концу десятилетия году мода сошла на нет.

Сейчас движения активно разлетаются в соцсетях, а старые видео с тектоником набирают новые просмотры. Хештеги #тектоник и #тектоник2026 уже набрали миллионы показов. Возвращение тренда можно связать с цикличностью моды и ностальгией зумеров по эпохе, которую они застали в детстве.

Ранее сообщалось, что подростки уходят из классических соцсетей из-за усталости от фальши и «баннерной слепоты», предпочитая виртуальные ролевые пространства, где можно влиять на среду и строить реальные связи. По словам Александра Язовского, эта миграция в игры стала массовой: на его платформе ежедневно 6 млн человек. Крупные бренды следуют за аудиторией. Для молодёжи это не способ «убить время», а новые клубы по интересам, где можно работать, строить карьеру и зарабатывать репутацию.