Режиссёр сериала с участием Михаила Ефремова отреагировал на срыв съёмок

Съёмки сериала «Кукольник» с заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым в одной из главных ролей могли отложить из-за нехватки финансирования. Проект режиссёра Сергея Кальварского должен был стать для актёра первой крупной работой после освобождения по УДО.

О новой картине Кальварский объявил в феврале 2026 года, однако уже в июне появилась информация о переносе производства. По данным журналистов, причиной стали финансовые сложности. Сам он отреагировал на сообщения СМИ, однако конкретные причины срыва раскрывать не стал.

«К сожалению, по условиям контракта я не могу комментировать этот вопрос», — заявил режиссёр в беседе с «Газетой.ru».

Тем временем Михаил Ефремов вынужден скитаться по чужим квартирам. После выхода на волю по УДО он поселился в съёмной квартире. Аренду ему помог оформить старший сын Никита.