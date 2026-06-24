Москвички повелись на старую легенду мошенников и отдали 14 млн франту в костюме

В Москве полицейские задержали 27-летнего жителя Чехова, выполнявшего роль курьера в крупной мошеннической схеме. Жертвами аферистов стали 63-летняя пенсионерка и 21-летняя девушка, потерявшие в сумме около 14 миллионов рублей. Фигурант забирал у потерпевших наличные, конвертировал их в криптовалюту и переводил организаторам преступления, сообщили в пресс-службе московской полиции.

Мошенники использовали легенду о замене домофона. У пенсионерки они выманили код из СМС, затем, угрожая уголовным преследованием, заставили снять все сбережения и передать наличные. ВСего она лишилась более 12,5 млн рублей. А 21-летняя жительница Москвы отдала подосланному мошенниками франту в костюме 1,7 млн рублей в районе Москвы-Сити.

Курьер в костюме похитил 14 млн рублей у москвичек, притворяясь сотрудником домофона. Видео © Max/Петровка 38

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие устанавливает других участников преступной группы. Полиция призывает граждан быть бдительными и не сообщать коды из СМС посторонним.

Ранее сообщалось, что в Омской области 19-летний парень стал жертвой мошенников: после знакомства в мессенджере девушка прислала ссылку на фальшивый сайт Госуслуг, где его запугали утечкой данных. Он связался с «техподдержкой», а затем с «полицейским», который велел забрать пакет с 470 тысячами рублей. Вскоре его задержали полицейские. Романтические схемы эффективны из-за одиночества и потребности в поддержке.