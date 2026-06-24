Актёр Евгений Калинцев, сыгравший в «Лестнице», умер в 59 лет

Актёр Евгений Калинцев, известный по фильмам «Нежный возраст» и «Лестница», скончался 17 июня в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале Московского театра «Мастерская Петра Фоменко».

В театре уточнили, что Калинцев окончил актёрско-режиссёрскую мастерскую Петра Фоменко в ГИТИСе в 1987 году. После учёбы он работал в театре-студии «Человек» и театре Doc.

С 1991 по 1998 год актёр служил в театре на Малой Бронной, который в середине 90-х в театральной среде часто называли «театром Женовача». В этот период он участвовал в постановках Сергея Женовача, включая спектакли «Король Лир», «Идиот» и «Маленькие комедии».

Прощание с актёром и отпевание запланированы на 24 июня в 12:30 в храме священномученика Антипы в Колымажном переулке.

А накануне стало известно, что легендарный американский музыкальный продюсер Клайв Дэвис умер в возрасте 94 лет. Он скончался у себя дома в Нью-Йорке, причиной смерти стали возрастные заболевания. Ранее у него уже были проблемы со здоровьем, в последние месяцы он проходил лечение после госпитализации из-за респираторной инфекции. Дэвис считался одной из ключевых фигур мировой музыкальной индустрии, работал в Columbia Records и Arista Records и участвовал в запуске карьеры таких артистов, как Уитни Хьюстон, Бруно Марс и группа Santana, а также других исполнителей разных поколений.