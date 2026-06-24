Условия приближены к реальным: Бойцов «БАРС-Москва» обучают использовать «Ëлки»
В Москве сформировали добровольческие подразделения «БАРС»
Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
В столице сформированы добровольческие подразделения Боевого армейского резерва страны («БАРС-Москва»). Бойцов уже тренируют на полигонах, в частности — для перехвата воздушных целей противника.
«Они должны получить навыки управления БПЛА, а также работы с автоматизированными системами... Учения проходят поэтапно... Дальше идёт боевое слаживание», — сказал один из инструкторов в беседе с ТАСС.
Условия на полигоне приближены к реальным. Среди моделей, управлению которыми обучают личный состав, — дрон-перехватчик «Ëлка».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о формировании в субъекте подразделения «БАРС-Донецк». Это связано с участившимися попытками ВСУ атаковать гражданские объекты и транспорт.
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