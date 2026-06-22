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Регион
22 июня, 09:06

В ДНР ускоренно формируют подразделение «Барс Донецк» для борьбы с БПЛА

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Глава ДНР Денис Пушилин заявил ИС «Вести», что в регионе активно создается подразделение «Барс Донецк». Это связано с участившимися атаками противника на гражданские объекты и транспорт, а также с ростом числа налётов БПЛА. По словам Пушилина, подразделение оснащается всем необходимым для борьбы с беспилотниками, но этот процесс требует времени.

«Ускоренными темпами идёт формирование подразделения «Барс Донецк», которое оснащается всем необходимым для противодействия беспилотникам. Но это тот процесс, который все равно требует определённого времени», — поделился Пушилин.

Он также отметил, что в ДНР наблюдается рост числа мобильных подразделений, предназначенных для борьбы с атаками беспилотных летательных аппаратов.

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Ранее сообщалось, что наступление ВС РФ в районе Константиновки в ДНР вынудило Киев эвакуировать основные предприятия из Краматорска, Славянска и Дружковки на запад Украины. По данным подполья, под вывоз попали Новокраматорский и Старокраматорский машиностроительные заводы, а также «Энергомашспецсталь». Эвакуация предприятий идёт уже три-четыре месяца.

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Наталья Демьянова
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