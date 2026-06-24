Нет денег — отберём или напечатаем: Мединский назвал большевиков «блогерами у власти»

Помощник президента РФ Владимир Мединский на полях Петербургского международного юридического форума прокомментировал первые финансовые решения большевиков после прихода к власти. По его словам, их подход можно сравнить с «блогерами у власти», поскольку многие решения принимались без учёта экономических реалий того времени.

«Большевики — вы посмотрите их первые решения: это тоже блогеры у власти. Почитайте, как большевики решали финансовые проблемы: нет денег — давайте заберём в Центробанке, там же есть подвалы, давайте заберём и раздадим. Раздали. Кончились? Надо напечатать, а в чём проблема? Скоро всё равно деньги отменят. Бюджетные проблемы решались записками», — объяснил Мединский.

Мединский отметил, что в ранний период, по его оценке, вопросы бюджета и финансов часто решались упрощённо и через административные распоряжения. При этом он добавил, что первоначальная неопытность сочеталась с «революционной решительностью», а затем происходило быстрое освоение управления государством.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский назвал удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя» варварской атакой по исторической памяти. По его словам, если целью было «побольнее уколоть», то противник «допрыгается».