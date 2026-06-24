Госдума приняла закон о вкладах на основе договора жилищных сбережений

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о новом инструменте накопления средств — договоре жилищных сбережений. Авторами документа выступили председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампред Совета Федерации Николай Журавлёв.

По своей сути это целевые жилищные вклады, позволяющие накапливать средства на приобретение готового жилья или строительство собственного дома. При соблюдении установленных требований банк предоставит клиенту ипотечный кредит. Жилищные депозиты сделают процесс накоплений более предсказуемым для семей и одновременно сформируют ресурс для развития жилищного строительства, пояснил Аксаков.

Вклады можно пополнять без ограничений, причём средства вправе вносить и третьи лица — например, родственники. Для таких депозитов предусмотрена повышенная страховка — до 10 млн рублей. Срок жилищного депозита — не менее трёх лет, но уже через год деньги без потери процентов разрешено направлять на первоначальный взнос по ипотеке или погашение жилищного кредита в другом банке. Если клиенту откажут в ипотеке или он передумает покупать жильё, он сможет вернуть средства с процентами, но самостоятельно расторгнуть договор без потерь можно будет только через полтора года.

Ранее сообщалось, что Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых. С лета 2025 года регулятор уже девятый раз подряд смягчает денежно-кредитную политику. Экономика восстанавливается умеренно после спада в начале года. Инфляция постепенно замедляется и сейчас составляет 4–5% в годовом исчислении.