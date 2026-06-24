35 человек отравились окрошкой и оливье с сальмонеллой из магазина в Курске

В Курске отравление готовой едой из гастронома отправило на больничные койки несколько человек. Покупатели решили сэкономить время и купили в магазине окрошку и оливье, а в итоге получили две недели лечения. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всё началось с того, что в больницы с острой кишечной инфекцией начали поступать люди с одинаковыми симптомами. Быстро выяснилось — все они ели готовые салаты из одного и того же магазина. Роспотребнадзор оперативно взял пробы и приостановил работу кулинарного цеха.

«Заболевшие были обследованы на вирусные и бактериальные кишечные инфекции методом ПЦР и бактериологическим методом в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области». У всех пострадавших выявлена ДНК сальмонеллы», — говорится в сообщении.

Отравились 35 человек, в том числе четверо детей. Они оказались с инфекционном отделении больницы с диагнозом «инфекция средней степени тяжести». Из продажи изъяли продукцию и временно закрыли цех. Ведомство держит ситуацию на контроле, а расследование продолжается.

Ранее в Адыгее на 20 суток закрыли кафе «Ешь» после вспышки гепатита А. Проверка нашла в заведении много нарушений санитарных правил. С 27 мая по 14 июня в Теучежском районе заболели 19 человек — у всех подтвердился гепатит А. Ещё 44 человека, которые общались с больными, попали под наблюдение врачей.