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24 июня, 13:39

Развожаев: Киев перешёл к атакам на энергетическую инфраструктуру Севастополя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valery Zotev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valery Zotev

Минувшей ночью противник нанёс удар по объектам энергетической инфраструктуры Севастополя, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. Он отметил, что Киев перешёл к сосредоточенным атакам на систему энергоснабжения с целью сделать жизнь в городе невыносимой.

«С 4 часов утра в непрерывном режиме работает оперативный штаб по энергобезопасности. Благодарю сотрудников МЧС, спасателей, энергетиков и все службы, которые сразу приступили к ликвидации последствий и восстановительным работам», — сообщил губернатор.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в части Ленинского и Гагаринского районов, где питание густонаселённых микрорайонов нарушено. Губернатор выразил надежду на полное восстановление электроснабжения до конца дня при отсутствии новых повреждений.

Развожаев подчеркнул, что основные цели атак — не только нанести инфраструктурный ущерб, но и посеять панику. Он призвал жителей доверять только официальной информации и сохранять спокойствие. В ближайшие недели ситуация останется непростой, также продолжаются работы по обеспечению топливом.

Власти также организовали адресную помощь одиноким пожилым людям и призвали неравнодушных горожан сообщать о нуждающихся в партию «Единая Россия». Оперативный штаб продолжает работу, жителей просят соблюдать меры безопасности и следить за оповещениями.

В Севастополе объявлена воздушная тревога — Крымский мост закрыт
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Ранее сообщалось, что в Севастополе силы ПВО, авиация и мобильные группы отразили две атаки, сбив 70 дронов. Ранены два человека. Повреждены окна и балконы в нескольких домах, в одном из них загорелся газовый котёл, пожар потушили.

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Анастасия Никонорова
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