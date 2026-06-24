«Сюжет для Задорнова»: Медалистов заставляют скинуться на фото с главой района в Оренбуржье

В Оренбургской области школьникам предложили скинуться по 500 рублей на совместное фото с главой района Василием Шмариным. Снимок якобы будет сделан во время бала медалистов. Выпускники пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

«Как мне пишут, в Оренбургском районе завтра пройдёт бал медалистов. Там собирают ребят, которые получили золотые и серебряные медали. На бал едет серьёзный гость — глава района. Выпускников в школах заранее предупредили, что фото с главой района будет за отдельную плату. Кто хочет фоточку с чиновником — 500 рублей», — написала она в телеграм-канале.

Мизулина добавила, что неизвестно — знает ли сам Шмарин о платной «фотосессии» с ним и «креативном подходе» организаторов мероприятия — может кто-то пытается заработать на визите важного чиновника к медалистам. По её словам, это просто «сюжет для Михаила Задорнова».

Ранее сообщалось, что впервые в истории Камчатского края один из выпускников сдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на максимальные 300 баллов, получив высшую оценку по трём предметам.