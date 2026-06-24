Свердловские врачи удалили зуб мудрости, выросший в носу у 14-летней девочки

В Екатеринубрге прооперировали 14-летнюю девочку, у которой зачаток зуба мудрости пророс не в полости рта, а прямо в носу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Пациентка поступила с жалобами на сильную боль в левой половине лица, заложенность носа, головные боли и дискомфорт в области глаза. Причину удалось обнаружить только после компьютерной томографии — зуб полностью блокировал нормальную работу пазухи. Из-за перекрытия естественного оттока слизь перестала выводиться, что привело к хроническому воспалению.

Операцию провели по современной FESS-методике — функциональной эндоскопической хирургии носа и пазух. С ювелирной точностью зуб удалили вместе с фолликулом, без наружных разрезов и сверления верхней челюсти. Уже через два дня после вмешательства у девочки пропали ноющие боли, а через неделю её выписали домой.

Специалисты отмечают, что причины подобных аномалий достоверно не установлены и они крайне редки во врачебной практике. Врачи рекомендуют регулярно приводить детей к стоматологу для контроля за ростом зубов.

Ранее врачи Наро-Фоминской больницы спасли девушку, которая случайно вдохнула портновскую булавку во время шитья. По словам медиков, пациентка по привычке держала булавку во рту и случайно её вдохнула. Рентген показал, что острый предмет застрял глубоко в правом бронхе, и любое неосторожное движение могло привести к повреждению тканей или внутреннему кровотечению.