Мирра Андреева спасла пчелу во время матча в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Мирра Андреева спасла пчелу прямо во время матча в немецком Бад-Хомбурге. Она увидела насекомое на траве, аккуратно поддела его ракеткой и убрала за пределы корта. Всё это происходило во время встречи с Екатериной Александровой.

Турнир — с призовым фондом больше миллиона евро. Андреева проиграла первый сет со счётом 3:6, а второй — 4:6. Она подала навылет четыре раза, также сделала две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных.

Для 19-летней спортсменки этот матч стал первым после победы на «Ролан Гаррос». В финале турнира россиянка, которая сейчас занимает 8-е место в мировом рейтинге, обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньскую в двух сетах — 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 23 минуты. Первый сет прошёл упорно: соперницы постоянно обменивались брейками. А вот во втором сете Андреева сразу захватила инициативу и повела 5:0.