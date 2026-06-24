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24 июня, 14:02

В Смольном не увидели нарушений в шевронах вермахта на полу метро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piith Hant

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piith Hant

Появление нацистских шевронов на полу станции метрополитена «Парк Победы» в Санкт-Петербурге не будет нарушать закон. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на администрацию губернатора.

«Проектные решения в части использования художественных или иных исторических материалов реализуются в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении Смольного.

Ранее губернатор Александр Беглов рассказал изданию, что на полу закрытой на реконструкцию станции появятся «изображения шевронов воинских подразделений, воевавших в составе вермахта». При этом в архитектурный облик станции также войдут орденские знаки, карта прорыва блокады, композиция из знамён и оружия времён Великой Отечественной войны, а также витраж с орденом Победы. Снаружи вестибюля разместят мозаику с Георгием Победоносцем, а над эскалаторами — панно с Нарвскими воротами.

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Александра Мышляева
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