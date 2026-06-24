Украинская сторона задействовала в зоне СВО военные подразделения, отличающиеся особой жестокостью. Речь идёт о нацформировании «Азов»*. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Боестолкновения с этими силами происходили на территории ДНР и Днепропетровской области.

Помимо «Азова»*, в этих районах, согласно сводке министерства, действовали десантные части, операторы беспилотников, штурмовые подразделения, морская пехота и силы нацгвардии Украины. Как уточняется, в боях с российскими подразделениями группировки войск «Центр» противник понёс потери — свыше 310 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжает перебрасывать подразделения 3-го армейского корпуса «Азов»* в Сумскую область на фоне катастрофических потерь на этом участке фронта.

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