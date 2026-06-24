После завершения конфликта на Украине Россия, вероятно, вернётся к использованию доллара во внешнеторговых операциях. Об этом министр финансов США Скотт Бессентон сказал в интервью телеканалу CNBC.

«Я полагаю, что когда завершится российско-украинский конфликт, Россия захочет вернуться в долларовую систему», — отметил глава американского ведомства.

Напомним, после введения западных санкций Москва значительно сократила долю доллара в международных расчётах, переориентируясь на национальные валюты, юань и золото. В Кремле ранее неоднократно заявляли о курсе на дедолларизацию, называя это стратегическим приоритетом. Однако Бессент, судя по его словам, ожидает смены подхода в случае мирного урегулирования.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал главной проблемой в отношениях с США намерение выдавать американское гражданство детям российских дипломатов, рождённым в США, и требовать для них американские документы для пересечения границы. Россия считает это абсурдным, указывая на различия конвенций. Лавров напомнил, что гражданство не может быть навязано, и в США идёт дискуссия об этом.