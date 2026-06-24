Отпустили, несмотря на показания ребёнка: Россиянка пытается наказать экс-супруга за насилие над дочерью

Жительница Дагестана Алина Газимагомедова обвинила бывшего супруга в изнасилованиях их общей пятилетней дочери. По словам женщины, правоохранители сначала занялись данным делом, но потом расследование заглохло. Алина записала и разместила в соцсети обращение с призывом помочь ей добиться справедливости.

«Мою маленькую дочь уже опросил квалифицированный психолог, и ребёнок всё подтвердил. Я добровольно прошла полиграф. Я верила, что закон защитит пятилетнего ребёнка, но вместо того, чтобы арестовать этого человека местный следственный отдел города Махачкалы отпустил его на свободу», — пояснила мать пострадавшей девочки.

Пара состояла в браке около 9 лет и рассталась только в 2025 году. В семье воспитывались двое детей — 9-летний сын и 5-летняя дочь. По словам Алины, уже после развода она узнала о сексуальном насилии над девочкой. Они вместе смотрели художественный фильм, и вдруг на экране мелькнула сцена объятий.

Дочка тут же рассказала, что папа с ней «делал также». Малышка пояснила, что всё происходило на съёмной квартире, отец дал ей поиграть в телефон, а сам начал домагиваться. Сначала мужчину задержали, и он признал вину. Но затем отказался от своих слов и был отпущен.

Алина уверена, что на следвоателей могли надавить родственники, которые сейчас угрожают и ей. Женщину обвинили в клевете и требуют забрать заявление. Алина просит СК России вмешаться в ситуацию и довести следствие до конца.

Ранее в Москве был задержан мужчина, который, по данным следствия, годами выдавал себя за несовершеннолетнюю в соцсетях и общался с детьми. Он просил их высылать голые фото и назначал встречи.