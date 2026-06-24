В Краснодарском крае произошло крушение сельскохозяйственного вертолёта Ми-2

В Краснодарском крае разбился вертолёт. По данным SHOT, это был Ми-2, принадлежавший к сельхозавиации.

Предварительно известно, что на борту находились двое человек — пилот и пассажир, обрабатывавшие поля в Славянском районе. Транспорт упал возле платной дороги у хутора Прикубанского. Пилот ранен, точных данных о состоянии пассажира пока нет.

Life.ru рассказывал, что 21 июня в Приморье пропал вертолёт, на борту которого находились пилот и лётчик-наблюдатель. В какой-то момент связь с экипажам пропала по неизвестной причине, поисковая операция продолжается.