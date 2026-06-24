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24 июня, 14:02

В Краснодарском крае произошло крушение сельскохозяйственного вертолёта Ми-2

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StaryLyss

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StaryLyss

В Краснодарском крае разбился вертолёт. По данным SHOT, это был Ми-2, принадлежавший к сельхозавиации.

Предварительно известно, что на борту находились двое человек — пилот и пассажир, обрабатывавшие поля в Славянском районе. Транспорт упал возле платной дороги у хутора Прикубанского. Пилот ранен, точных данных о состоянии пассажира пока нет.

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На Аляске разбился вертолёт Береговой охраны США, ведётся спасательная операция

Life.ru рассказывал, что 21 июня в Приморье пропал вертолёт, на борту которого находились пилот и лётчик-наблюдатель. В какой-то момент связь с экипажам пропала по неизвестной причине, поисковая операция продолжается.

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Юрий Лысенко
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