В Госдуме назвали способ, который остановит неуклонное вымирание пчёл в России

Новые правила об обработке полей пестицидами, вступившие в силу с 1 марта 2026 года, должны остановить массовую гибель пчёл в России. Об этом в беседе с Life.ru заявил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, напомнив, что за последние 20 лет численность пчелиных семей сократилась катастрофически — с более чем 10 млн в 2000-е до менее 4 млн сейчас.

Пчелиная семья — это улей с маткой, расплодом и кормовыми запасами. Такие семьи надо защищать, потому что они опыляют гречиху, бобовые культуры, сады и лесные медоносы. Пчела первой реагирует на то, как человек использует землю. Сергей Гаврилов Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности

По данным госстатистики за 2024 год, в России насчитывалось около 2,5 млн пчелосемей, причем примерно 93% содержались в личных подсобных хозяйствах. Массовая гибель пасек, пояснил депутат, может быть связана с болезнями, клещом Варроа, пестицидами, сокращением медоносной базы и уничтожением разнотравья.

Главное нововведение — обязательное уведомление. С 1 марта 2026 года аграрий обязан заранее сообщить о химической обработке всем пасечникам в радиусе до 7 километров от участка. Срок уведомления — от 10 до 5 календарных дней до обработки, при чрезвычайной ситуации — не позднее 24 часов.

«В сообщении должны быть название препарата, место обработки, дата, способ применения и срок изоляции пчёл в ульях. Тогда владелец ульев успеет закрыть летки, перевезти пасеку либо принять иные меры защиты», — уточнил наш собеседник.

Для этого регионам необходима карта пасек и полей, а координаты каждой пасеки должны быть зафиксированы через ветеринарный паспорт. После гибели пчелосемей должны отбираться пробы погибших пчёл, меда, перги, растений и почвы. Региональные бюджеты могут субсидировать такие исследования, чтобы пасечник мог получить доказательства для компенсации ущерба.

По ветеринарным правилам, пасеку размещают не ближе 3 метров от соседнего участка при направлении летков в противоположную сторону либо используют сплошное ограждение высотой не менее 2 метров. Рядом с медицинскими, образовательными и детскими организациями действует расстояние не менее 100 метров. Эти требования, подчеркнул Гаврилов, надо разъяснять дачникам и владельцам личных подсобных хозяйств.

Отдельная задача, по словам депутата, — спасение бортничества, лесного пчеловодства с дикими пчёлами и старинным промыслом. Для него нужны охраняемые лесные участки с медоносной базой, гранты на обучение молодых бортников и поддержка сельского туризма.

Земли России — наше богатство, и распоряжаться ими надо так, чтобы на них росли медоносные растения, сохранялись пчелы, развивались пасеки, а российские семьи могли покупать качественный отечественный мед по разумной цене. Сергей Гаврилов Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности

Напомним, что численность пчёл в России за последние двадцать лет сократилась примерно в два с половиной раза, о чём сообщили в Институте биологии развития им. Кольцова РАН Дмитрий Богуславский. Там пояснили, что одна пчелиная семья летом включает около 50 тысяч особей, а зимой — порядка 20 тысяч. Снижение численности уже сказывается на опылении растений: пчёл не хватает как для дикой флоры, так и для сельскохозяйственных культур, при этом также фиксируется рост стоимости аренды пчелиных семей для опыления посевов и посадок.